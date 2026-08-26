ВС РФ уничтожили три штурмовые группы боевиков «Скалы» ВСУ под Волчанском

В Харьковской области ВСУ потеряли три штурмовые группы, пытавшиеся выдвинуться в направлении позиций войск РФ в районе Волчанска, сообщил в мессенджере «Макс» канал «Северный Ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
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