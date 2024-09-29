Русский музей и киностудия «Ленфильм» представят совместный проект к выставке «Весть»

Это будет серия кинопоказов знаковых произведений российского кинематографа Русский музей и киностудия «Ленфильм» подготовили совместный проект - показы лучших российских кинолент к выставке «Весть», которая проходит в корпусе Бенуа Русского музея.
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