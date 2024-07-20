Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Еще один пинок, и достаточно болезненный, под копчик Западным монополистам. А если и Африканские республики то же зах...Вот вам и либерал...
  • Марго ПростоМарго
    ЕГЭ и обучение - это про разное. Обучение долговременный процесс, а ЕГЭ - это 3-4 часа, обычный экзамен, задания (бол...Адепты культа рус...
  • ВераВерная
    Благодарю за ссылку.Концерт SHAMANa (...

Возвращение ревизора

Возвращение ревизора

ДенисД   — Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх