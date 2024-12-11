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Царьград

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Орбан объявил о конце либерального мирового порядка

Орбан объявил о конце либерального мирового порядка

Премьер Венгрии заявил, что мир ждут радикальные перемены.Либеральному мировому порядку пришёл конец.

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Комментарии
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Амара Карпова
Орбан не друг, но адекватный враг💯
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17 час.
ВП
Валерий Путря
И тут всё в трампа упёрлось... Трамп, трамп...трамп..Трамп - тут, Трамп - там, трамп - в водопроводном кране, трамп - в утюге, трамп - в канализации. Куда не посмотришь - везде один трамп. И чего все с этим человеком так носятся ? Он - Бог? Или - царь всей земли ??? Он всего лишь президент юсы, и не более того! Сам лично он никаких решений не принимает, как собственно и все его предшественники. В этом плане он всего лишь - говорящая кукла. Причем - далеко не всегда умная. Да и потом, - он и президент соединённых североамериканских штатов всего лишь на 98%. В бандитско-уголовной америке, 2% &quot;эффекта Линкольна, Гарфилда, Маккинли, Кеннеди&quot; еще никто не отменял. Так что - поживем - увидим, на что способен этот самый трамп.
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15 час.

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