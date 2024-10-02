Мало ли что. Как барнаульцы узнают, где находится бомбоубежище?

Сейчас власти не сообщают, где находятся бомбоубежища В сентябре 2024 года власти Новосибирска обрадовали жителей картой бомбоубежищ, мест выдачи средств индивидуальной защиты и сборных пунктов эвакуации.
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