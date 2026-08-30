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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун». Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 30 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвич Таун» в матче 2-го тура английской Премьер-Лиги.

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