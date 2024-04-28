В Москве прошел пресс-показ фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»

В центре истории — группа британских авантюристов, которые в 1942 году объединяются в сверхсекретное боевое подразделение и отправляются «на несанкционированную, неспециальную, несогласованную операцию» против нацистов«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи показали журналистам.
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