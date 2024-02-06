Городецкий центр «Мой бизнес» проведет цикл семинаров «Основы предпринимательства для новичков»

Городецкий центр «Мой бизнес» запускает проект «Основы предпринимательства для новичков». Цель программы – знакомство заинтересованных в открытии своего дела нижегородцев с основами предпринимательской деятельности, а также с мерами поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».