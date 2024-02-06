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Нижегородская правда

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  • Валерий Светлый
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Городецкий центр «Мой бизнес» проведет цикл семинаров «Основы предпринимательства для новичков»

Городецкий центр «Мой бизнес» проведет цикл семинаров «Основы предпринимательства для новичков»

Городецкий центр «Мой бизнес» запускает проект «Основы предпринимательства для новичков». Цель программы – знакомство заинтересованных в открытии своего дела нижегородцев с основами предпринимательской деятельности, а также с мерами поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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