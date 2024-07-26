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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Оренбурга» о «Спартаке» как конкуренте в РПЛ: «Всякое может быть. Относительно недавно вылетало «Динамо»

Глава «Оренбурга» о «Спартаке» как конкуренте в РПЛ: «Всякое может быть. Относительно недавно вылетало «Динамо»

Клуб из Оренбурга обыграл красно-белых в 1-м туре чемпионата России – 2:0.  – Кого считаете вашими основными конкурентами?  – Примерно тех же самых: новички лиги («Химки», «Динамо» Махачкала и «Акрон»), «Факел» и другие.

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