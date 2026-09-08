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ИА Регнум

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Генпрокурор пал, кто следующий? Дело «Карфаген» добивает власть Зеленского

Генпрокурор пал, кто следующий? Дело «Карфаген» добивает власть Зеленского

Под конец дня 7 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не выдержал травли и подал в отставку — хотя последние непростые дни держался бодро и всё отрицал.

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