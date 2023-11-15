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Ученый Филипп: удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн

Ученый Филипп: удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн

Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90% населения США. Соответствующее мнение выразил ученый Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American.

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Комментарии
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Светлейший
Да и х... с ней, с Америкой...
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