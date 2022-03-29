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Из-за нехватки электронных компонентов из Украины остановился автозавод Volkswagen в Братиславе

Из-за нехватки электронных компонентов из Украины остановился автозавод Volkswagen в Братиславе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство SITA, автозавод Volkswagen, расположенный в столице Словакии, Братиславе, вновь приостановил свою работу.

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