Кадыров передал спецслужбам 712-сильные американские пикапы RAM

В резиденции чеченского лидера засветились грузовички с компрессорным 6,2-литровым двигателем V8. Основой для «тачанок» послужили RAM TRX: у всех машин красно-синие спецсигналы, тонировка «по кругу» и различные виды стрелкового оружия в кузове.
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