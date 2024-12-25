«Тяжкий путь»: Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой

Актер и комик Юрий Стоянов признался в интервью с Романом Костомаровым, что не позволил своей дочери Екатерине поступить на актерский факультет, поскольку она была слишком ранимой и чувственной для этой профессии в 17 лет.
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