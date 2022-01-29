Кедми: Лавров неслучайно сказал о сотрудничестве с Кубой и Венесуэлой до ответа США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расставил четкие акценты в своей речи про отношения России с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».