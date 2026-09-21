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Голы Месси и Суареса не помогли «Интер Майами» обыграть «Сан-Диего» в MLS

Голы Месси и Суареса не помогли «Интер Майами» обыграть «Сан-Диего» в MLS

В ночь на 21 сентября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Сан-Диего».В ночь на 21 сентября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Сан-Диего».

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