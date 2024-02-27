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Ученые выяснили, что отказ от одного вида пищи уменьшает чувство голода и помогает похудеть

Ученые выяснили, что отказ от одного вида пищи уменьшает чувство голода и помогает похудеть

Согласно новым исследованиям, проведенным учеными, Отказ от определенных видов пищи может помочь в снижении веса и уменьшении чувства голода, говорится в результатах исследования, опубликованном bristolpost.

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