Ученые выяснили, что отказ от одного вида пищи уменьшает чувство голода и помогает похудеть

Согласно новым исследованиям, проведенным учеными, Отказ от определенных видов пищи может помочь в снижении веса и уменьшении чувства голода, говорится в результатах исследования, опубликованном bristolpost.
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