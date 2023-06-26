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Уголовное дело против Пригожина о мятеже не стали прекращать

Уголовное дело против Пригожина о мятеже не стали прекращать

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа, возбужденное против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после «похода» армии наемников на Москву, остается в силе, сообщил источник «Коммерсанта» в Генпрокуратуре.

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