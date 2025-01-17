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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоао Фонсека: «Мечтаю играть в туре – в настоящем туре, где играют ребята из топ-50»

Жоао Фонсека: «Мечтаю играть в туре – в настоящем туре, где играют ребята из топ-50»

В первом круге бразилец обыграл №9 в мире Андрея Рублева, а во втором в пяти сетах уступил Лоренцо Сонего.

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