В России появится новый регистратор интернет-доменов

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Генеральный директор «Технического центра интернет» Алексей Рогдев сообщил представителям СМИ, что АО «Центр хранения данных» – бренд «РТК-ЦОД», дочерняя структура ПАО «Ростелеком» – приступает к запуску собственного регистратора доменных имен в национальных зонах .
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