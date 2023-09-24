Белгородская область балы атакована почти сотню раз за прошедшие сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 89 снарядов из гранатометов, минометов и реактивных систем залпового огня по территории Белгородской области, также сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 89 снарядов из гранатометов, минометов и реактивных систем залпового огня по территории Белгородской области, также сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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