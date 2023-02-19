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О’Райлли о дебюте за «Торонто» в день прибытия: «В холодную воду лучше прыгнуть, чем заходить мелкими шагами. Небольшой экстрим»

О’Райлли о дебюте за «Торонто» в день прибытия: «В холодную воду лучше прыгнуть, чем заходить мелкими шагами. Небольшой экстрим»

Райан О’Райлли сравнил свой дебют за «Торонто» с прыжком в холодную воду.  Форвард прибыл в Торонто утром в день игры с «Монреалем» (5:1) вместе с Ноэлем Аччари.

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