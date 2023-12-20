На территории Кировградского городского округа проходит 4 этап профилактического мероприятия «Должник»

С 20 по 22 декабря2023 года на территории Кировградского городского округа будет проводиться 4 этап профилактического мероприятия «Должник», целью которой является повышение взыскаемости ранее наложенных административных штрафов.
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