Запрет эвакуации машин инвалидов: в Госдуму внесен новый законопроект

В Госдуму внесен, направленный на защиту прав инвалидов, законопроект, сообщает 14 июня РИА Новости. Законопроект предлагает запретить эвакуацию транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».
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