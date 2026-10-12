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Царьград

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Журналистка Билс призвала расследовать роль Starlink в гибели студентов в Старобельске

Журналистка Билс призвала расследовать роль Starlink в гибели студентов в Старобельске

Американка также раскритиковала западные СМИ за недостаточное внимание к трагедии. Она уверена, что трагедию, в которой погибли дети, нужно расследовать максимально тщательно.

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