Больше кроссоверов: в Россию едет еще одна китайская марка

Китайская компания VGV объявила о грядущем выходе на российский рынок — в следующем году нам должны представить сразу два среднеразмерных кроссовера длиной до пяти метров и вместительностью до семи человек.
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