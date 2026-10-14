Высший земельный суд в Гамбурге начал заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в организации подрыва газопроводов «Северный поток» и Северный поток-2».
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