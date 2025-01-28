Доходы бюджета от утильсбора превысили 1 трлн рублей

Доходы бюджета от утилизационного сбора в 2024 году составили 1,1 трлн рублей. Из них 669 млрд — на ввозимые транспортные средства и 417 млрд — на производимую в РФ технику, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
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