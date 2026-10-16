За месяц глава региона опустился на 9 строк рейтинга, о нём вышло 2526 сообщений, медиаиндекс составил 6595,7 пунктов.
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