Названы самые частые причины возгорания автомобилей

Статистика пожаров в легковых автомобилях говорит о том, что большинство таких происшествий напрямую связаны с техническим состоянием авто, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Роман Тимашов.
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