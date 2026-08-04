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Названы самые частые причины возгорания автомобилей

Названы самые частые причины возгорания автомобилей

Статистика пожаров в легковых автомобилях говорит о том, что большинство таких происшествий напрямую связаны с техническим состоянием авто, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Роман Тимашов.

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