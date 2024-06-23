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«Потери чрезвычайные». В Киеве резко высказались о Зеленском

«Потери чрезвычайные». В Киеве резко высказались о Зеленском

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский за два года конфликта добился лишь потери значительного количества украинских городов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

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