Первый «подземный город» для вышедших с передовой бойцов появился в ЛНР Алиса БронскаяДля российских военных, вернувшихся из операции на передовой в ЛНР, был построен инновационный подземный комплекс, предназначенный для восстановления после боевых действий.
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