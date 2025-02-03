Психологи выяснили, чему женщины и мужчины завидуют друг у друга

Чешские психологи неожиданно выяснили, что почти половина мужчин и женщин завидуют друг другу. Притом гендерный дисбаланс оказался очень силен — чаще всего респонденты обоих полов высказывали недовольство своими физическими данными и с завистью смотрели на то, что есть у других.