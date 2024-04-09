# Чернильница Друзья, сегодня для вас очередная любопытная история от Русской общины, даже две! Я сам живу в довольно старенькой девятиэтажке и уже много-много лет делю тамбур ещё с тремя квартирами и знаете.
Какое наказание получит Фахриддин, за нападение на соседа Сергея. Ну и немного о диаспорах
Комментарии
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И
Иринушка
Надо сажать взяточников. Судить публично. И конфисковывать все до табуреток.
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1 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Да потому что Челябинск, похоже, руководство области и города уже "сдали"... Все три дня, пока идет "великий праздник Ураза-байрам", город лихорадит - не работают маршрутки, добраться до работы и обратно - проблема. А потому что все (!) водители маршруток - давно мигранты... Для них запрет губернатора Шумкова на работу мигрантов на транспорте и в такси из соседней области - явно не пример...
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55 мин.
Николай ИВАНОВ
Ну если суд и вторично отказал, так может пора рассмотреть это дело в другом суде и с другим судьей...... А про челябинск уже оскомину набило, там пора всех чиновников по статье злоупотребление служебным положением гнать поганой метлой.......
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19 мин.
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