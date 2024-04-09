Какое наказание получит Фахриддин, за нападение на соседа Сергея. Ну и немного о диаспорах

ВУ

Владимир Уфимцев

Да потому что Челябинск, похоже, руководство области и города уже "сдали"... Все три дня, пока идет "великий праздник Ураза-байрам", город лихорадит - не работают маршрутки, добраться до работы и обратно - проблема. А потому что все (!) водители маршруток - давно мигранты... Для них запрет губернатора Шумкова на работу мигрантов на транспорте и в такси из соседней области - явно не пример...