Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    А я вот такого у нас не помню. И даже в городе в целом такого не было. Стало быть, ну как Вы там делами управляли, та..."Вдоволь-то не ел...
  • Сергей К
    Мечта обсерушки - серануть что-нить..."Вдоволь-то не ел...
  • Сергей К
    Вот не нравится, когда люди при таких должностях врут. Даже и про СССР. А потом. Так и в те времене  Володин был в на..."Вдоволь-то не ел...

Какое наказание получит Фахриддин, за нападение на соседа Сергея. Ну и немного о диаспорах

Какое наказание получит Фахриддин, за нападение на соседа Сергея. Ну и немного о диаспорах

# Чернильница Друзья, сегодня для вас очередная любопытная история от Русской общины, даже две! Я сам живу в довольно старенькой девятиэтажке и уже много-много лет делю тамбур ещё с тремя квартирами и знаете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
Надо сажать взяточников. Судить публично. И конфисковывать все до табуреток.
Ответить
1 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Да потому что Челябинск, похоже, руководство области и города уже &quot;сдали&quot;... Все три дня, пока  идет &quot;великий праздник Ураза-байрам&quot;, город лихорадит - не работают маршрутки, добраться до работы и обратно - проблема. А потому что все (!) водители маршруток - давно мигранты... Для них запрет губернатора Шумкова на работу мигрантов на транспорте и в такси из соседней области - явно не пример...
Ответить
55 мин.
Николай ИВАНОВ
Ну если суд и вторично отказал, так может пора рассмотреть это дело в другом суде и с другим судьей......  А про челябинск уже оскомину набило, там пора всех чиновников по статье злоупотребление служебным положением гнать поганой метлой.......
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх