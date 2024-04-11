Мороженое и молочка стали самыми быстрорастущими категориями в хард-дискаунтерах

Самыми быстрорастущими индустриями в магазинах формата хард-дискаунтеров (включает 14 сетей: «Чижик», «Светофор», FixPrice, «Маяк», «Первый выбор», «Победа» и другие) стали мороженое, молочная продукция и замороженные изделия.
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