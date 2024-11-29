Бизнесмен из ЯНАО занял 2 место конкурса нацпроекта «Производительность труда»

Предприниматель из Губкинского занял второе место на конкурсе нацпроекта «Производительность труда». Ямалец стал призером в номинации «Наставничество в индустрии гостеприимства», сообщил telegram-канал центра «Мой бизнес» в ЯНАО.
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