Перехватить и подавить: какие комплексы радиотехнической разведки и РЭБ используют Вооружённые силы РФ

Минобороны РФ рассказало о применении в зоне спецоперации подвижного комплекса радиоразведки «Торн». Установка способна в режиме реального времени перехватывать радиопереговоры боевиков ВСУ и определять местоположение источников сигналов.
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