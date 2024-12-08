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Швыдкой считает недальновидным решение Украины снести памятник Чайковскому

Швыдкой считает недальновидным решение Украины снести памятник Чайковскому

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал решение украинских властей о сносе памятника композитору Петру Чайковскому, установленному в Каменке Черкасской области Украины.

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