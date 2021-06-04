Во сколько миллиардов россиянам обошлось закрытие Турции Маргарита АлексеенкоПо заявлению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой стало известно, что примерно один миллион россиян планировали полететь отдыхать в Турцию в апреле-июне текущего года.