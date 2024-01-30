НСА: в 2023 г. в ЮФО и СКФО застраховано 3,3 млн га или 18,5% от площади сельхозкультур

В 2023 году аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов застраховали почти 3,3 млн га посевов, что составляет около 18,5% от их посевной площади, – следует из предварительных данных Национального союза агростраховщиков по состоянию на 1 января 2024 г.
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