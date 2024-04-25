Петербургский ЛЭТИ откроет первую в стране образовательную программу управления техбезопасностью

На нее уже выделили 12 бюджетных мест Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» с сентября запустит магистерскую образовательную программу по управлению технической и экологической безопасностью на предприятиях, а также охраной труда.
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