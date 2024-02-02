Британская аристократка и жена голливудского продюсера найдена мёртвой

Умерла супруга продюсера фильма "Убийцы цветочной луны" и номинанта на премию "Оскар" Брэдли Томаса. Изабель Томас покончила жизнь самоубийством, сообщает TMZ.
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