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Спорт Уик-Энд

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Экс-арбитр не смог разобраться с неназначенным пенальти в пользу «Зенита», хотя «засмотрел эпизод до дыр». Комментатор: Это 11-метровый – и точка!

Экс-арбитр не смог разобраться с неназначенным пенальти в пользу «Зенита», хотя «засмотрел эпизод до дыр». Комментатор: Это 11-метровый – и точка!

Соболев все же явно получил по лицу в моменте с неназначенным в пользу «Зенита» пенальти в матче с ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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