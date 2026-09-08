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Аналитик Сорокина: минимальная пенсия в 2027 году составит около 18 тыс. рублей

Аналитик Сорокина: минимальная пенсия в 2027 году составит около 18 тыс. рублей

Минимальный доход неработающего пенсионера в 2027 году может составить около 17,8 тыс. рублей с учетом прогнозируемых индексаций.

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