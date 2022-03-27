Бетина Попова: «Могли бы Синицина и Кацалапов соперничать с Пападакис и Сизероном на ЧМ? Французы – другая лига, с ними соперничать невозможно»

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова считает, что россияне Виктория Синицина – Никита Кацалапов не смогли бы соперничать с французским дуэтом Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон на чемпионате мира в Монпелье.