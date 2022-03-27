Бетина Попова: «Могли бы Синицина и Кацалапов соперничать с Пападакис и Сизероном на ЧМ? Французы – другая лига, с ними соперничать невозможно»

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова считает, что россияне Виктория Синицина – Никита Кацалапов не смогли бы соперничать с французским дуэтом Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон на чемпионате мира в Монпелье.
Популярные статьи
- Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»
- Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»
- Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже
Свежие комментарии