Чиновница из Владимирской области сорвалась и предложила людям «погавкать»

Председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светлану Фомину из Владимирской области будет проверять комиссия по поведению муниципальных служащих из-за того, что чиновница предложила людям «погавкать» - пишет «Коммерсантъ».
Председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светлану Фомину из Владимирской области будет проверять комиссия по поведению муниципальных служащих из-за того, что чиновница предложила людям «погавкать» - пишет «Коммерсантъ».
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