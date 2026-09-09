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Царьград

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«Спартак» из Костромы выбил «Рязань» из Кубка России, забив два гола

«Спартак» из Костромы выбил «Рязань» из Кубка России, забив два гола

В Рязани завершился матч четвёртого раунда «Пути регионов FONBET» Кубка России сезона-2026/2027. На стадионе «Рязань Арена» местный одноимённый клуб принимал костромской «Спартак».

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