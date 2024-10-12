В Забайкалье мотострелки ВВО совершенствуют боевую выучку в стрельбе из автоматов АК-12

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучают требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из автоматов, порядок выверки прицелов, правила открытия и ведения огня, а также способы определения дальности до цели.
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