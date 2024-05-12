Bloomberg: Россия, США и КНР движутся к потенциальному открытому противостоянию

Наиболее крупные державы — Российская Федерация, США и Китай — медленно движутся к потенциальному открытому противостоянию, прибегая к наращиванию своего военного потенциала в целях обеспечения безопасности, что усиливает взаимное восприятие угрозы.
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