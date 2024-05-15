Надзор за работой судебных исполнителей: в прокуратуре Могилевской области состоялся учебно-методический семинар.

Фото: прокуратура Могилевской областиФото: прокуратура Могилевской областиВ прокуратуре Могилевской области состоялся учебно-методический семинар по вопросам повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением законодательства при исполнении исполнительных документов.
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